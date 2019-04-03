''AK Parti üyesiyim ama İmamoğlu'na oy verdim''

Yerel seçimler sonrasında İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen görüntülerde kameralara konuşan bir vatandaşın “Bir Ak Parti üyesiyim şu anda. Oyumu Ekrem İmamoğlu’na verdim. Ben emeklilikte yaşa takılanım. Şimdi yargı, yasama, yürütme, askeriye, polis her şey bunların elinde. Hırsız CHP mi? Ayıp değil mi? İnsanların hakkıyla, gururuyla, onuruyla oynamaya utanmıyorlar mı yani? Şimdi Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı. Beylikdüzü’nden gitti adam. Bugün devletin bütün imkanlarıyla, varlığıyla her şeyiyle… Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı hepsi… Birlikte kampanya yürüttüler. Burada güzellikler ortaya çıktı. Renklerin güzelliği ortaya çıktı. İnsanlar ayrıştırılmak istemediler. Hepimiz kardeşiz dediler. Kardeşiz abi biz." sözleri dikkatleri çekti.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video özellikler CHP'liler arasında sosyal medyada ve Whatsapp üzerinden büyük ilgi görüyor.

Vatandaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben Kars’tan gelmişim. Kürtler benim komşum kardeşim. Kapı komşum. Ben onlarla küs olsam benim çocuğum onlarla konuşuyor. Onlarla arkadaş. Onların desteği olmasaydı zaten olmazdı. İnsanları bölüştürmeyelim, ayrıştırmayalım. Bir de bunu deneyelim ya 25 yıl oldu.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ KENDİ BELEDİYE BAŞKANLARINDA ARASIN SORUNU”

Esenyurt'ta ise AKP'li aday kaybetmiş, CHP seçimleri kazanmıştı. Esenyurt seçimlerine de değinen vatandaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben 89’da Gürbüz Çapan’ı destekledim. 2002’den sonra Ak Parti’yi destekledim. Bir değişsin ya. Benim çocuğum 21 yaşına geldi ya bununla geldi.

Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimiz, hürmetimiz sonsuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi belediye başkanlarında arasın sorunu. Bakın Esenyurt’ta nefes alamıyorsun. Gürbüz Çapan’ın kurmuş olduğu parkta dolaşıyoruz şu anda.

Allah’ın hakkını konuşalım. Öleceğiz Allah’a can vereceğiz.

Yine söylüyorum 2 tane çocuğum çocuğum var üzerine yemin ediyorum. Ben Ak Parti üyesiyim. Kadıoğlu, Esenyurt’u batırdı. Kendisini, yandaşlarını zengin etti adam. Şu kulelere bakın insanlar nefes alamıyor. Benim zamanımda her yer parkta. Her yeri kapattılar, insanları bitirdiler. Nefes alamıyoruz. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz.”