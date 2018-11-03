AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak ?

2019 yerel seçimleri yaklaşırken AK Parti ve CHP'nin İstanbul ve Ankara adaylarını netleşmeye başladı. Gazeteci Sabahattin Önkibar, AK Parti'nin İstanbul'da Binali Yıldırım'ı, Ankara'da Mehmet Özhaseki veya Süleymen Soylu'yu aday göstereceğini yazdı. CHP'nin ise Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceği, İstanbul adayı içinse İlhan Kesici isminin öne çıktığını iddia etti.

Mart 2019'taki yerel seçimler için partilerin aday belirleme süreci devam ederken, MHP ve AK Parti'nin yerel seçimlerde ortak aday çıkarmama kararıyla İstanbul ve Ankara'daki yarış daha da önem kazandı.

MHP'nin Ankara için Melih Gökçek, İstanbul için ise Bedrettin Dalan ismini gündeme almasıyla siyaset kulisleri kaynamaya başlarken AK Parti'de adaylar henüz netleşmiş değil. Gazeteci Sabahattin Önkibar Aydınlık Gazetesi'ndeki bugünkü köşesinde AK Parti'nin İstanbul adayının büyük ölçüde netleştiğini belirtirken, CHP İstanbul adayı için dikkat çeken bir ismi ortaya attı.

İSTANBUL'DA BİNALİ YILDIRIM, ANKARA'DA ÖZHASEKİ YA DA SOYLU

"AKP’nin İstanbul adayı yüzde 90 Binali Yıldırım’dır. Numan Kurtulmuş gündemde değil zira Erdoğan onu parlatıp lider adayı olmasına izin vermez ve Berat Albayrak’a rakip çıkarmaz." ifadelerini kullanan Önkibar, AK Parti'nin Ankara adayı içinse "Mehmet Özhaseki veya Süleymen Soylu’dan biri gibi görünüyor." diye yazdı.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul aday için anket yaptırdığına dikkat çeken Önkibar, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi aday göstermek istemediğini iddia etti.

İSTANBUL'DA İLHAN KESİCİ SÜRPRİZİ

"Engin Altay, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal’ın şansı yok" diyen Önkibar, " CHP içinde adaylık şansı en yüksek isim İlhan Kesici’dir ki Kılıçdaroğu, Kesici ismini anketine dahil etti... Kesici’den sonra Akif Hamzaçebi bir diğer olasılık." ifadelerini kullandı.Ü

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ İYİ PARTİ'DEN ADAY

Ankara'da Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olacağını belirten Önkibar, "CHP ise İyi Parti listesinden aday olacak Mansur Yavaş’a destek verecek ve aday çıkarmayacak. Karşılığında diğer merkezlerde İyi Parti’den açık destek alacak." diye yazdı.

ADANA'DA ORTAK ADAY

Adana’da ise CHP ile İyi Partinin ortak aday çıkaracağın savunarak bu ismin ise Aytaç Durak olacağını belirtti.