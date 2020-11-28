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  3. 28 Kasım 2020 18:43

AK Parti ve MHP koronavirüs aşısı ücretsiz olsun teklifini reddetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ücretsiz olarak duyurduğu koronavirüs aşısının mecliste görüşülen önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

AK Parti ve MHP koronavirüs aşısı ücretsiz olsun teklifini reddetti
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HDP’nin verdiği koronavirüs aşısının ücretsiz olması önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ücretsiz olarak duyurduğu koronavirüs aşısının mecliste görüşülen önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP’den yapılan açıklama şöyle:

“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz”

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