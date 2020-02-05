AK Parti ve MHP reddetti ama CHP vazgeçmedi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, önergelerinin AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından zafer kazanılmış gibi alkışlanarak reddedildiğini belirterek, “ Araştırma komisyonu kurulmasına neden karşısınız. Deprem vergisi ile ilgili açıklarınız, imar yanlışlarınız ve başka pislikleriniz ortaya çıkar diye mi korkuyorsunuz. Bütün Türkiye duysun, AKP ve MHP’nin oyları ile deprem konusunda araştırma komisyonu kurulması reddedildi. Bunun bir gerekçesi olamaz, bu kadar önemli, hayati bir konuda araştırma komisyonu kurulmaması son derece ciddiyetsiz bir karardır” dedi.

CHP DEPREM KOMİSYONU İÇİN YENİ ÖNERGELER VERECEK

Deprem konusunda Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin reddedilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, konuya ilişkin yeni önergeler vereceklerini açıklayarak, tepkisini şu sözlerle dile getirdi.

“Türkiye’de depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmayacaksa, hangi konuda araştırma komisyonu kurulacak merak ediyorum? Doping, aromatik bitkilerle ilgili araştırma komisyonu kurulmuş ama herkesi ilgilendiren deprem konusunda bir araştırma komisyonu kurulmuyor. 41 vatandaş yaşamını yitirmiş, binlerce bina yıkılmış, araştırma komisyonu kurulmuyor. Maalesef hükümet siyasi anlayışla, depremden sonra yapılacakları açıklıyor. Komisyonun amacı, deprem olmadan öne yapılması gerekenleri araştırmak.”