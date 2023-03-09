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AK Parti'de 5 il başkanı değişti

AK Parti'de 5 il başkanı değişti
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AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına yapılan atamalar, sosyal medyadan duyuruldu.

AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

Etiketler ak aprti il başkanı değişiklik sosyal meyda recep tayyip erdoğan
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