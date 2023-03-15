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AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: Yoğun bir aday müracaatı başvurusu söz konusu. Bugün Merkez Yürütme Kurulu kararı almak suretiyle aday müracaatlarının biraz daha uzatılmasına karar verildi. İlgili MYK kararına göre aday müracaatları gelecek hafta çarşamba günü (22 Mart 2023) saat 17:00’a kadar uzatılmıştır.

Etiketler milletvekili aday adaylık başvuru
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