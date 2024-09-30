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AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti

AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti
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AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, 'bir soruşturmada oğlunun adının geçmesi' nedeniyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir adli soruşturmada oğlumun da adının geçtiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir. Bu sürecin mensubu olmaktan gurur duyduğum partime ve dava arkadaşlarıma zarar vermemesi için partimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla"

Etiketler Ahmet Zenbilci ak parti Adana milletvekili AK Parti Milletvekili
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