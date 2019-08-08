AK Parti'de yaprak dökümü başladı ! O isimden Babacan'a destek

AK Parti tarafından 2017 yılında istifası istenen Balıkesir eski Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan'a desteğini açıkladı.

AK Parti tarafından 2017 yılında istifası istenen ve istifa ederken de ağlayarak “FETÖ bağlantınız yok. Ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdahaleler var" diyen eski AK Parti Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan'a desteğini açıkladı.

Uğur, "Nereden nereye geldi, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var" dedi.

Yeni parti için hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan’ın, kadroyu kısa zamanda oluşturacaklarını açıklaması siyaseti hareketlendirdi. Babacan’ı desteklediğini belirten eski AK Parti Milletvekili ve eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, “Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var” dedi.

AK Parti’yi eleştiren Uğur, “Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor” dedi.

“AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti”

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Ahmet Edip Uğur, Ali Babacan’ın açıklamasını değerlendirdi.

Uğur, şöyle dedi:

“Ali Babacan çok değerli, başarılı bir bakandı. Kamuoyunda iyi bir ismi var, dürüst, işten anlayan birisi. Babacan’ı destekliyoruz. Kendisi başarılı bir insan. Ülkenin yeni bir oluşuma ihtiyacı var. Ben de kurucuyum, AK Parti’nin kurucu Balıkesir il başkanıyım. Üç dönem milletvekiliyim, 7 yıl Genel Başkan Yardımcısıyım, 13 yıl Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesiyim, belediye başkanıyım, 17 yıl bilfiil AK Parti’ye hizmet vermiş, bu işin başında yola çıkmış bir kimseyiz ama maalesef AK Parti kuruluş ilkelerini kaybetti.”

“Yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor”

"Nereden nereye geldi, ortada, başarılı belediye başkanlarını anti demokratik bir şekilde hukuksuz istifa ettirdi, ne oldu, İstanbul’u, Ankara’yı kaybetti. AK Partili seçmen de artık konuşmaya başladı. Kurucu ayarlarına dönemez, yeni bir kuruluş bekleniyor, halk bekliyor. Ben de Babacan’ı takdir ediyorum. Yola çıktıklarını bıraktılar diyorlar ya yola çıktıklarını bıraktı, yolda bulduklarıyla devam ediyor, o da gitmiyor."

“Tehditler katlanacak boyutta değil” diyerek istifa etmişti

Ahmet Edip Uğur, AK Parti’den seçildiği Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden 2017’de istifa etmişti.

Uğur istifa açıklamasında “Yolsuzluğunuz yok, usulsüzlüğünüz yok, başarısızlığınız yok, FETÖ bağlantınız yok ama ailenize ve evinize kadar ulaşan tehditler. Katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir.” demişti.