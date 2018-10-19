AK Parti'den ''3 dönem'' açıklaması !

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 3 dönem belediye başkanlığı yapanlara seslendi: "3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin."

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 3 dönem belediye başkanlığı koltuğunda oturan AK Partililere çağrı yaptı: 3 dönemi bitiren arkadaşlarımız ‘aday olmuyorum’ desin

AK Parti'nin yerel seçimler için takvimi henüz belli olmadı. Aday adaylığı için başvuruların henüz başlamadığı AK Parti’de, Grup Başkanvekili Bülent Turan 3 dönem uyarısı yaptı.



TRT Haber'e konuşan Turan, “Ben isterim ki 3 dönem bitiren tüm arkadaşlarımız desinler ki genel merkezimize ‘ben 3 dönem yaptım aday olmuyorum kardeşim.’ Bunu yapsın bunu bekleriz. Tüm 3 dönemlik arkadaşlarımız, ben çok iyi çalıştım, çok iş yaptım ama 40 yaşında başkan olduysam 55 oldum, 60 oldum desinler genel merkezimizi rahatlasınlar.” dedi.

Turan şunları söyledi:



“Genel merkez baktı, şu ilçelerde, bu ilde 3 dönem olmuş ama hala sana ihtiyacımız var, halk seni çok seviyor, sen olmazsan biz giremeyiz burada diyorsa istisnai olarak genel merkezimiz ‘sen sen devam et’ desin. Kural 3 dönemlik arkadaşlarımızın izin alması olsun, istisna genel merkez talimatı gereği olsun.”