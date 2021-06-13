AK Parti'den ''750 milyon dolar nerede'' sorusuna olay yanıt

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredinin akıbetine ilişkin sorulara AK Parti’den, “Ekonomiye zarar verir” karşılığı geldi.

AK Parti yöneticileri, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan bir medya kuruluşunun alımı için kullandığı krediye ilişkin soru işaretlerine karşılık geldi. AK Partili yöneticiler, konuya ilişkin açıklamaların “ekonomiye zarar vereceğini” savundu.

Sedat Peker, Demirören grubunun Ziraat Bankası’ndan bir medya kuruluşunun alımı için kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediğini iddia etti. Bu iddianın üzerinden bir hafta geçti ancak ne Ziraat Bankası’ndan ne de Demirören grubundan bir açıklama geldi. Bu konuda muhalefetin Meclis’te araştırma komisyonu kurulması önerisi de AK Parti-MHP oylarıyla reddedildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, AK Parti’den bu konuda açıklama yapılması çağrısına parti yöneticileri, “Ekonomiye zarar verir” diyerek tepki gösteriyor. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisinin işlediğini, kişisel verileri koruma kanunu ve uluslararası sözleşmelere imza atıldığı hatırlatılarak, “Bankaların kime ne kadar kredi verdiğini nasıl sorar ve bunun açıklanmasını istersiniz. Tüm bankalar denetime tabidir ama bu istenen verileri açıklayamazsınız. Bunu yaparsanız ticari sır, özel hayatın gizliliği ihlal edilerek ekonomiye güveni sarsar, zarar verirsiniz” deniliyor.

AK Parti’DEKİ SESSİZLİĞİN NEDENİ

Sedat Peker’in çeşitli ifşalarda bulunduğu videolar siyasetin önemli bir gündem maddesi AK Parti’nin tutumu “sessizlik” oldu. Söz konusu iddialarla ilgili konuşmaya ve tartışmaya “yasak” getirilen partide bu tutum, “Bir çete liderinin sözlerinin peşine mi takılacağız?” denilerek açıklanıyor.

Sedat Peker’in söylediklerinin doğru ya da yanlış olup olmadığına dahi bakmadıklarını anlatan bir yönetici, “Hepsi doğru olsa dahi bir çete elebaşının Türkiye’yi götürmek istediği istikametin peşine düşmek ne kadar bu devlete millete fayda getirir? 'Bir kamera bir tripoda yenileceksiniz' diyor. Kamera önünde bir kişi görünebilir ama arkasında birçok kripto FETÖ'cüden, PKK’lıdan derin-paralel yapılara uzanan çok sayıda yapı var. Muhalefet 17-25 Aralık gibi peşine takıldı, '5 benzemez'e bir de Peker eklendi. Konu yargıdadır. Bizim önümüzde çok iş var, işimize bakacağız, bu konuda konuşmayacağız” diyor.

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