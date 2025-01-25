AK Parti'den AK Parti'ye ''hukuksuzluk'' uyarısı!

Eski AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık; devleti yönetenler, yargıçlar, hakimler ve valilere yönelik dikkat çeken bir açıklama yaparak, "İnsanlara zulmetmeyin. Toplumun üzerine korku bulutları sermeyin. Hukuksuzluğu durdurun" dedi.

Eski AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, devleti yönetenlere hukuksuzluğu durdurma ve toplumun üzerine korku bulutları sermemeleri yönünde uyarıda bulunarak, denetimsiz gücün ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Kocabıyık, "Yarın bir savcı çıkar, bugün bu kararları alanları ve uygulayanları, çığırtkan gazetecileri, yani hepinizi, 'Anayasa Dışı Devlet Kurma Girişimi' iddiasıyla suçlar ve müebbet hapis istemiyle dava açabilir" dedi.

"GÜCÜN DENETİM DIŞI OLMASI YÖNETENİ BAŞTAN ÇIKARABİLİYOR"

Geçmişte benzer bir durumun yaşandığını hatırlatan Kocabıyık, "Bu ülkede İsmet Paşa bile bakanlıklara siyasi müsteşar atadı diye suçlamaya maruz kaldı. Az daha üç Aliler’e (İstiklal Mahkemesi) teslim edilecekti," diyerek, devletin gücünün denetimsiz kullanımının ne denli tehlikeli olduğunu vurguladı.

Kocabıyık, "Gücün sınırsız kullanımı, denetim dışı olması yöneteni baştan çıkarabiliyor. Güç şehveti kadar berbat bir şey yoktur. Yöneticiyi insanlıktan çıkarır," şeklinde de bir değerlendirme yaptı. Hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunarak, "İnsanlık geriye gitmez. 'Yeni normal' gibi uyduruk kavramlara inanıp hukuksuzluğu siyaset zannedenleri çok kötü günler bekliyor" dedi.



Kocabıyık, hala hukuksuzlukları düzeltme fırsatının olduğunu belirterek, "Ben şimdiden haber vereyim" ifadesini kullandı.