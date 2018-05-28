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  3. 28 Mayıs 2018 09:38

AK Parti'den Amerika'da seçim toplantısı

AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi Cumhurbaşkanı ve 27. DÖnem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkların ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

AK Parti'den Amerika'da seçim toplantısı
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AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkların ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletine bağlı Peterson  kentinde Taşkın Bakery'ye ait salonda düzenlenen istişare toplantısına AK Parti  Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon  Merkezi (SKM) Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticileri, bölgede yaşayan Türk  toplumu temsilcileri ve partililer katıldı.

AK Parti Amerika teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğinin ardından  AK Parti SKM Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticilerini tanıtarak başladığı  konuşmasında AK Parti'nin Amerika genelinde teşkilat yapısını güçlendirdiğini  belirterek bütün oy verme bölgelerinde örgütlü olduklarını söyledi.

AK Parti'nin başta 12 Mayıs'ta tamamlanan seçim kayıtlarının  güncellenmesi olmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını ve  bütün hazırlıklarını  tamamladığını ifade eden Yıldız, coğrafi büyüklük nedeniyle Amerika'da  seçmenlerin oy sandığına ulaştırılmasının önemini vurguladı. Bu konuda tüm  partililerin gayret göstermesini isteyen Yıldız, "Gerçekten çok önemli bir seçime  hazırlanıyoruz ve eğer Allah muhafaza seçimleri kaybedecek olursak tek  kaybedeceğimiz Cumhurbaşkanlığı değil, kazanımlarımızın tamamını yitirme  tehlikesiye karşı karşıyayız, istikrarlı bir Türkiye'yi yitirme tehlikesiyle  karşı karşıyayız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 3  Haziran'da Washington'da partililerle buluşacağını kaydeden Yıldız,  Kadir  Gecesi'nde de Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar  programı düzenleyeceklerini ifade etti.

"Yüzyılın en önemli seçimi"

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, ülkenin geleceği  bakımından çok önemli seçime gidildiğini belirterek "Görevimiz ne olursa olsun  herkes görevini en iyi şekilde yapar, birbirine yardımcı olursa gayret bizden  zafer Allah'tandır." dedi.

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz başarısız FETÖ darbe  girişimi ve son olarak da ekonomik alanda yapılmaya çalışılan spekülasyonların  amacının Erdoğansız bir Türkiye olduğunu ifade eden Köseoğlu, "yüzyılın en önemli  seçimine " gidildiğini söyledi.

Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi için ellerinden gelen gayreti  ortaya koyduklarını belirten Köseoğlu, "Vesayet odaklarıyla önünün açılması  engellenen bir ülkenin şahlanışının önüne geçebilme veya şahlanışının devam  edebilme seçimidir." ifadesini kullandı.

Amerika'da yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Köseoğlu,  partililere, ulaşılabilecek herkese giderek seçimlere katılım oranını ve AK  Parti'nin alacağı oy oranını artırma konusunda yoğun şekilde çalışmaları  çağrısında bulundu.

Başta FETÖ/PYD olmak üzere bazı terör örgütlerinin Amerika'daki  faaliyetlerine dikkati çeken Köseoğlu, "Şu an Recep Tayyip Erdoğan'ı istemeyen  güçler kim? Onlara baktığınızda cevabın, neden istenmediğini, Türkiye'nin  güçlenmesi, Türkiye'nin yeniden şaha kalması, Türkiye'nin istikrara kavuşması  anlamında bu seçimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha çok net bir  şekilde idrak etme şansına sahip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu iş memleketin bekası meselesi." diyen Köseoğlu, "Hem Meclis'te hem  de Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 50'yi aşan bir oranda tek başına güçlü bir oranda  icraat yapabilecek güçlü bir Meclis aynı zamanda güçlü bir hükümeti beraberce  oluşturmak durumundayız." şeklinde konuştu.

 ABD'de oy verme süreci

Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve  27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD genelindeki Türk vatandaşları  9-17 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabilecek.

ABD'deki seçmenler, 9 gün boyunca saat 09.00'dan 21.00'e kadar  Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New  York ve Chicago Başkonsolosluklarında da kurulacak sandıklarda oy verebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4  Temmuz tarihlerinde yine 09.00-21.00 saatlerinde seçmenler oylarını kullanma  imkanı bulacak.

ABD genelinde 100 binden fazla Türk seçmen yaşarken yaklaşık 38 bin  ile en fazla New York bölgesinde kayıtlı seçmen bulunuyor.

AA

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