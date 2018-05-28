AK Parti'den Amerika'da seçim toplantısı

AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkların ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletine bağlı Peterson kentinde Taşkın Bakery'ye ait salonda düzenlenen istişare toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticileri, bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcileri ve partililer katıldı.

AK Parti Amerika teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğinin ardından AK Parti SKM Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticilerini tanıtarak başladığı konuşmasında AK Parti'nin Amerika genelinde teşkilat yapısını güçlendirdiğini belirterek bütün oy verme bölgelerinde örgütlü olduklarını söyledi.

AK Parti'nin başta 12 Mayıs'ta tamamlanan seçim kayıtlarının güncellenmesi olmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını ve bütün hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Yıldız, coğrafi büyüklük nedeniyle Amerika'da seçmenlerin oy sandığına ulaştırılmasının önemini vurguladı. Bu konuda tüm partililerin gayret göstermesini isteyen Yıldız, "Gerçekten çok önemli bir seçime hazırlanıyoruz ve eğer Allah muhafaza seçimleri kaybedecek olursak tek kaybedeceğimiz Cumhurbaşkanlığı değil, kazanımlarımızın tamamını yitirme tehlikesiye karşı karşıyayız, istikrarlı bir Türkiye'yi yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 3 Haziran'da Washington'da partililerle buluşacağını kaydeden Yıldız, Kadir Gecesi'nde de Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar programı düzenleyeceklerini ifade etti.

"Yüzyılın en önemli seçimi"

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, ülkenin geleceği bakımından çok önemli seçime gidildiğini belirterek "Görevimiz ne olursa olsun herkes görevini en iyi şekilde yapar, birbirine yardımcı olursa gayret bizden zafer Allah'tandır." dedi.

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz başarısız FETÖ darbe girişimi ve son olarak da ekonomik alanda yapılmaya çalışılan spekülasyonların amacının Erdoğansız bir Türkiye olduğunu ifade eden Köseoğlu, "yüzyılın en önemli seçimine " gidildiğini söyledi.

Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını belirten Köseoğlu, "Vesayet odaklarıyla önünün açılması engellenen bir ülkenin şahlanışının önüne geçebilme veya şahlanışının devam edebilme seçimidir." ifadesini kullandı.

Amerika'da yapılacak seçimlerin önemine işaret eden Köseoğlu, partililere, ulaşılabilecek herkese giderek seçimlere katılım oranını ve AK Parti'nin alacağı oy oranını artırma konusunda yoğun şekilde çalışmaları çağrısında bulundu.

Başta FETÖ/PYD olmak üzere bazı terör örgütlerinin Amerika'daki faaliyetlerine dikkati çeken Köseoğlu, "Şu an Recep Tayyip Erdoğan'ı istemeyen güçler kim? Onlara baktığınızda cevabın, neden istenmediğini, Türkiye'nin güçlenmesi, Türkiye'nin yeniden şaha kalması, Türkiye'nin istikrara kavuşması anlamında bu seçimin ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha çok net bir şekilde idrak etme şansına sahip olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu iş memleketin bekası meselesi." diyen Köseoğlu, "Hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 50'yi aşan bir oranda tek başına güçlü bir oranda icraat yapabilecek güçlü bir Meclis aynı zamanda güçlü bir hükümeti beraberce oluşturmak durumundayız." şeklinde konuştu.

ABD'de oy verme süreci

Türkiye'de 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD genelindeki Türk vatandaşları 9-17 Haziran tarihlerinde oylarını kullanabilecek.

ABD'deki seçmenler, 9 gün boyunca saat 09.00'dan 21.00'e kadar Washington Büyükelçiliği'nin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Chicago Başkonsolosluklarında da kurulacak sandıklarda oy verebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise 30 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yine 09.00-21.00 saatlerinde seçmenler oylarını kullanma imkanı bulacak.

ABD genelinde 100 binden fazla Türk seçmen yaşarken yaklaşık 38 bin ile en fazla New York bölgesinde kayıtlı seçmen bulunuyor.