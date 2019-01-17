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  3. 17 Ocak 2019 19:19

AK Parti'den anket açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında seçimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti'den anket açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için yaptırdığı anket çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kurtulmuş, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün konuğu oldu. Kurtulmuş, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

MÜNBİÇ'TEKİ PATLAMA

Münbiç'teki patlamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Dünkü olayın ABD'nin çekilme kararını etkileyeceğini zannetmiyorum. ABD bu bölgeden çekilince boşluk bırakmadan, bölgenin terörden temizlenmesi sürecini hayati buluyorum" ifadesini kullandı.

ABD'NİN ÇEKİLME KARARI

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelere değinen Kurtulmuş, "ABD devleti içerisinde farklı unsurların tutarsızlığı var." dedi.

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Çekiç güç gibi bir durumu Türkiye kabul etmez." dedi.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU

31 Mart seçimlerine gidilirken AK Parti'nin açıklayacağı manifesyoya ilişkin bilgiler de veren Kurtulmuş, manifestonun 10 maddeden oluşacağını belirtti.

CHP'DEKİ İZMİR KRİZİ

Yerel seçimlerde CHP'nin İzmir adayıyla ilgili yaşanan krizle ilgili konuşan Kurtulmuş, "CHP'nin iç zaafları üzerinden kampanya yürütmeyiz." dedi.

SEÇİM ANKETLERİ

Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." ifadelerini kullandı..

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