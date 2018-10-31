AK Parti'den donarak şehit olan askerlerle ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, donarak şehit olan askerler ile ilgili olarak, "Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili yüreğimiz kanıyor. Biz kendi ülkemizde onurlu hayat sürelim diye aziz canlarını feda ediyorlar. Hiçbirinin fedakarlığının bir bedeli olmaz. Çok üzüldük. Kılıçdaroğlu'ndan sağduyu bekliyoruz. Burası helikopter ve yaya olarak ulaşılan bir yer. Askerin teçhizatları uluslararası standarttadır. 12 kişilik bir tim. İki kişi şahadete eriyor. Bu millet Mehmetçik üzerinde hassastır. Helikopter ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamıyor. 12 kişilik timden kalan Mehmetçiğimiz ise taburcu ediliyor. Tablo budur" açıklamasını yaptı.

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