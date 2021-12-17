AK Parti'den ekonomi açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ekonomi eleştirileriyle alakalı, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. 'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş son ekonomi gelişmelere yönelik eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Serbest ekonomi kurallarından asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Ekonomik buhran’ gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır." dedi.