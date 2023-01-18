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AK Parti'den ''EYT'' sunumu

AK Parti'den ''EYT'' sunumu
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili AK Parti grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum yapıldı.

TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

Etiketler EYT meclis sunum
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