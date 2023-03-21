AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na ''AFAD'' yanıtı

AFAD'ın ek binasında çıkan yangın sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi.

AFAD'a ait Ankara'da bulunan bir ek binada sabah 05.00 saatlerinde bir yangın çıktı. AFAD'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 05.00 sıralarında Başkanlığımızın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın çıkmış, yangın tüpleri ve yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANGIN PAYLAŞIMI

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yangınla ilgili sosyal medya hesabından, "Belgeleri yakalım derken, binaları da yakmayın lütfen." paylaşımı yaptı.

AK PARTİ'DEN YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Yangının küçük çaplı olduğunu ve hızlıca söndürüldüğünü belirten Dağ, "Siz yarıda kesilen görüntülü konuşmayı teknoloji zannettiğiniz için devletin kurumsal hafızasının yıllardır dijital ortamda depolandığından haberdar olmamanızı yadırgamıyoruz." ifadelerini kullandı.