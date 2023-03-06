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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili ilk açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili ilk açıklama
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. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili yorum yaptı.

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi'nde yapılan Altılı Masa toplantısı sonrası SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin ortak adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

"SP İÇİN TARİHİ UTANÇTIR"
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutladı.

Saadet Partisi'ne ise tepki gösteren Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir. Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş'ün güya temsilcisi SP’de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!"

Etiketler ak parti akşener aday kılıçdaroğlu
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