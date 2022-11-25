AK Parti'den Konya'daki vahşete ilişkin ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'da hayvan barınağında yaşanan vahşete ilişkin olarak "Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta G20 zirvesi dönüşü örnek gösterdiği ve bugün vahşete konu olan Konya'daki barınak ile ilgili AK Parti'den ilk açıklama geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki Endonezya ziyareti dönüşü uçakta, Bitlis'te köpeğin 11 yaşındaki çocuğu ısırması olayının sorulması üzerine şöyle konuşmuştu:

“Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklardır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gerekli talimatları verdim. Bakanlarım çalışıyor. Bu işi boş bırakmamalıyız.

Konuyla ilgili atılacak adımlar neyse, ne tedbir gerekiyorsa yerine getirilecek. Bu konuda öncelikli olarak belediyeler, barınaklar inşa ederek sahipsiz, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı.

Mesela bizim Konya Büyükşehir Belediyemizin gerçekten çok örnek bir çalışması var. İstanbul’da Beykoz Belediyemizin de gerçekten çok örnek bir çalışması var.”