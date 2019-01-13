AK Parti'den olay yaratacak MHP kararı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı. Bursa'nın Yenişehir Belediyesi AK Parti'nin ilk belediyesiydi. AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı kapsamında görevdeki AK Partili Süleyman Çelik yerine MHP'li Davut Aydın belediye başkanı adayı olarak gösterildi.

Bursa'nın Yenişehir belediyesi, AK Parti kurulduğu dönemde ANAP’lı belediye başkanı Mehmet Kaya görevdeydi. İçişleri Bakanlığı, 2003 yılında Kaya'yı görevden alındı. Kaya'nın görevden alınmasının ardından Fazilet Partisi'nden meclis üyesi seçilen Bülent Hamdi Cingil partisi kapanınca AK Parti’ye geçerek, ilçede AK Parti'nin kurucu üyesi olmuş ve belediye başkanı seçilmişti. Böylelikle Yenişehir Belediyesi AK Parti’nin Türkiye’deki ilk belediyesi olmuştu.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ADAYLIĞI MHP'YE BIRAKILDI

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre, AK Parti ile MHP arasında yürütülen Cumhur İttifakının Yenişehir Belediye Başkan adayı MHP’li Davut Aydın oldu. MHP Bursa İl Başkanlığı'nda il yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Cumhur İttifakı'nın adayı Davut Aydın, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Adaylık kararının kendisine tebliğ edildiğini söyleyen Aydın, şöyle konuştu: “Yenişehir Belediyesi Tahakkuk Servisi'nde yıllarca görev yaptım. Görev süresince de vatandaşlarımızın sorunlarıyla alakadar olup, gerekli kolaylıkları gösterdim. Bundan sonra da bu hizmet anlayışımızı taçlandırmayı hedefliyorum. İnşallah önümüzdeki dönem vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdürmek nasip olacak”

2014 Yerel seçimlerinde Bursa Yenişehir'de AK Parti yüzde 44.6, MHP ise yüzde 41.3 oy almıştı.