  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Mayıs 2018 16:46

AK Parti'den önemli karar ! O tarih değişti...

AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı tarihini değiştirdi.

AK Parti'den önemli karar ! O tarih değişti...
A+ A-

AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs olarak güncellendi.

AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24  Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25  Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24  Mayıs Perşembe olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan  başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday  listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara  Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da  katılacak.

tarih , aday , tanıtma , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM