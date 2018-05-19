AK Parti'den önemli karar ! O tarih değişti...

AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs olarak güncellendi.



AK Parti'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, 24 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce 25 Mayıs Cuma olarak duyurulan milletvekili aday tanıtım toplantısının tarihi 24 Mayıs Perşembe olarak güncellendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst komisyonun çalışmaları sonucu belirlenecek aday listesinin 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulmasının ardından adaylar, Perşembe günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuna tanıtılacak.

Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.