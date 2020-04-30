AK Parti'den Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı açıklaması

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’a konuşan yönetici, ne kadar dikkat edilse de geleneksel olarak öpüşme ve sarılmaların olacağını belirterek, bunun ‘bulaşı patlatabileceğini’ söyledi.

Yönetici şöyle konuştu: “Bu bayramı bayram yapmanın en güzel yolu, bayramı karantinada geçirmek. O nedenle de 23 Nisan, 1 Mayıs gibi Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.”

Buna göre salgın sonrası toplu ibadete kapatılan camilerde, topluca bayram namazı da kılınmayacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması, 28 Mayıs’tan sonra salgının seyrine göre kaldırılabilecek.

Normalleşme çalışmaları kapsamında bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı planların, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek şekilde bir araya getirilmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.