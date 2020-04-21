AK Parti'den ''sosyal mesafesiz'' atama töreni !

AK Parti Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanlığı tarafından Konya’da kongreleri ertelenen 4 ilçede ilçe başkanlarının ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilen 4 ilçe başkanının yetki belgeleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı tarafından verilirken, günün anısına çekilen fotoğrafta kimsenin corona virüsüne karşı sosyal mesafeye uymadığı, koruyucu malzeme kullanmadığı görüldü.



AK Parti Konya'da Beyşehir, Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük ilçe başkanlarının ataması gerçekleştirildi.

İlçe Başkanları yetki belgelerini AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan aldı.

Düzenlenen törene Beyşehir, Hadim, Hüyük ve Yalıhüyük Bölge ve İlçe Koordinatörleri, önceki dönem ilçe başkanları katıldı.

Yapılan atamaya göre; Beyşehir ilçe başkanlığına Recep Elkin, Hadim ilçe başkanlığına Ahmet Özbahar, Hüyük ilçe başkanlığına Muammer Karaaslan, Yalıhüyük ilçe başkanlığına Yusuf Pişkin getirildi.

UYARILARI HİÇE SAYDILAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin onlarca uyarısına rağmen ataması yapılan ilçe başkanları ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın günün anısına çekilen fotoğrafta sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı ve koruyucu malzeme takmadığı görüldü.

Fotoğraflar, AK Parti Konya İl Başkanlığı'nın Twitter hesaplarından da paylaşıldı.

AK Parti İL BAŞKANI SOSYAL MESAFEYE UYARISI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir araya gelen Hasan Angı, şehir hayatını yavaşlatıp olabildiğince hareketliliği azaltıp, sosyal mesafeyi koruyan, izolasyonu çok öncelikli tutan bir sürecin yönetilmesi gerektiğini vurgulamıştı.