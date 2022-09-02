AK Parti'den yeni Alevi hamlesi

Yaklaşan seçimler öncesinde Alevilere yönelik hamlelerini artıran AK Parti, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 'Alevilik dairesi' kurmaya hazırlanıyor.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz; 'Sedat Peker'e Soylu davası' başlıklı yazısının 'Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Alevilik dairesi kuruluyor' kısmında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Alevilik dairesi kurulması için hazırlık olduğunu söyledi.

Saymaz, dergah ve cemevlerinin masraflarının bu dairenin bütçesinden karşılanacağını da bildirdi.

Bir Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisinden edindiği bilgileri aktaran Saymaz'ın yazısı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara Hüseyin Gazi Dergahı’nda Muharrem Orucu’nu açması ve Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni’ne katılmasından sonra AK Parti’nin Alevi açılımı hız kazandı.

İktidar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Alevilikle ilgili bir daire kurmaya hazırlanıyor. Dergah ve cemevlerinin masrafları bu dairenin bütçesinden karşılanacak. Gerekirse dedelere maaş verilecek. Ayrıca 12 kişilik bir kurul oluşturulacak. Kurulda dedeler ve Alevi akademisyenler olacak.

Öte yandan ekim ayında Çubuk’ta temeli atılacak bir cemevine destek verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir yetkilisi Alevilik dairesinin kurulması planına ilişkin olarak “Çalışma var, doğru duydunuz” dedi ve şöyle devam etti:

“Çünkü somut olamayan mirasımızda semah var. Semah bizim kültürümüzün bir değeri. Bu yaklaşımla dedeler ve mekanlar tescillenmiş, elektrik faturasından muaf tutulmuş olacak"

İsmail Saymaz'ın Halktv'deki yazısının tamamı için...