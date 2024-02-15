AK Partili adaydan skandal seçim vaadi
AK Parti'nin İstanbul'un Akşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçilmeleri durumunda kendilerine destek verenlere hizmet edeceklerini belirterek "Bizimle beraber yürüyen insanlara ayrıcalık gösteririz" dedi.
AK Parti tarafından Konya Akşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Yusuf Kahraman, dün katıldığı toplantıda tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Kahraman, "Siyaset herkes hizmet edecek ama kendine destek verenlere, iktidar yapanlara da daha fazla hizmet edecek. Bu bizim şiarımız, kim ne derse desin. Bizimle beraber yürüyen insanları ayırırız, ayrıcalık gösteririz" dedi.
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