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AK Partili Başkan görevinden istifa etti

AK Partili Başkan görevinden istifa etti
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AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Alma, "Bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı’nı 23 Mart 2023’ten bu yana yürüten Vahap Alma, teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantının ardından görevinden affını istediğini, kararın da genel merkez tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Görevi süresince emeği geçenlere teşekkür eden Alma, “23 Mart 2023 tarihinden bu yana büyük bir onur ve şerefle yürüttüğüm AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızın ve genel merkezimizin elini rahatlatmak amacıyla görevden af talebim, yapılan istişare ve değerlendirmeler sonucunda kabul edildi. Öncelikle bu görevi şahsıma layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir’e teşekkür ediyorum.

Hiçbir zaman şova ve gösterişe kaçmadan sadece işini layıkıyla yerine getirmeye çalışan bu kardeşinize hakkınızı lütfen helal edin. Her birinizle ayrı ayrı hukuklarımız, güzel günlerimiz oldu. O zor şartlara rağmen şakalaşmasını, gülmesini, ağlamasını da bildik. Ben sizden razıyım Allah’ta sizden razı olsun. Unutulmamalı ki bu ne bir başlangıçtır ne de sondur. Tekrar bize hangi görev verilirse verilsin, bizden istenen ne olursa olsun liderimizin ve partimizin emrinde olarak hazır bekliyoruz. Kalın sağlıcakla. Allah’a emanet olun” dedi.

Etiketler ak parti il istifa
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