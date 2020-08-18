AK Partili başkandan AK Partili isme ''seni içeri attırırım'' tehdidi

AKP üyeliğinden istifa eden Refik Bakan isimli vatandaş, iki arkadaşı ile yolda yürürken AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ile karşılaştı.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre ikili arasında başlayan konuşmada Bakan, Başkan Ölçek’in kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Tehdidin gerekçesini sosyal medya hesaplarından yapılan beğeniler ve yorumlar olarak dile getiren Bakan, şunları söyledi;

Demircioğlu Caddesi’nde iki arkadaşım ile yürüyordum. Merkez İlçe Başkanı Yıldıray ile karşılaştık.

“Paylaşımlarımın altına neden yorum yapıyorsun, sevmediklerime neden beğeni yapıyorsun. Burası Çanakkale, ayağını denk al yoksa seni içeri attırırım. Başına gelecek işlere ben karışmam. Ona göre” dedi.

Bende “başkanım siz bilirsiniz, elinizden geleni yapın” dedim. Sırtımı çevirdim gittim.

İNCELEME BAŞLATILDI

Refik Bakan, Başkan Ölçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan diyaloğun parti içinde duyulmasının ardından AKP Çanakkale İl Başkanlığı’nın konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

