AK Partili Başkan'ın kaçak elektrik kullandığı iddia edildi

AK Parti Mersin İl Başkanı’nın iki yıl boyunca kaçak elektrik kullanması meclis gündemine taşındı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, kaçak elektrik kullanan AK Parti Mersin İl Başkanı’nı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e sordu. Başarır, Meclis Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Mersin’in merkez ilçeleri arasında yer alan Mezitli’de iki yıl boyunca bir işletmenin kaçak elektrik kullanılmasına göz yumulmasının, işletme sahibi Cesim Ercik'in AK Parti Mersin İl Başkanı konumunda olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

Birgün'ün haberine göre, AK Parti Mersin İl Başkanı’nın kendine ait işletmesinde kaçak elektrik kullanmasının "kabul edilemez bir durum" olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’e şu soruları yöneltti:

DİĞER İŞLETMELERİNDE DE KAÇAK ELEKTRİK KULLANDI MI?

- AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik’e ait, Mezitli İlçesi’nde yer alan UN-ZE Unlu Mamulleri adlı işletmede 2 yıl boyunca nasıl kaçak elektrik kullanılmıştır? Bu işletmedeki kaçak elektriği görmemezlikten kim ya da kimler gelmiştir?

- Mersin AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik’in 2 yıl boyunca işletmesinde kaçak elektrik kullanması için kimlerle temasa geçtiği araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa sonuçları ne olmuştur? Araştırılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

- Söz konusu işletmede 2 yıl boyunca kaçak elektrik kullanılmasına göz yumanlar hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur? Yapılmamışsa gerekçeleri nelerdir?

- 2 yıl boyunca kaçak elektrik kullanan AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, kendisine kesilen 74 bin 309 TL’lik cezayı ödemiş midir? Ödemiş ise hangi gün ödemeyi yapmıştır?

- AK Parti Mersin İl Başkanı’na ait diğer işletmelerde de kaçak elektrik kullanıp kullanmadığına ilişkin denetleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları ne olmuştur?

- Ülke genelinde diğer AK Parti İl ya da ilçe başkanlarına ait olan işletmelerde, yapılan denetimler sonucu kaçak elektrik kullanıldığına dair herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Varsa bunlar hangi AK Parti İl başkanları ya da ilçe başkanlarına aittir?

- Söz konusu olayda olduğu gibi, AK Parti’li bir İl Başkanının, İktidar gücünü kullanarak şahsi çıkarlarını ön plana çıkarması ne derecede etik ve ne derecede ahlakidir?

