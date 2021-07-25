AK Partili belediye 10,4 milyon TL harcadı, açılışını Erdoğan yaptı... Bakın ne oldu

Sakarya Büyükşehir Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin 23 gün açılışı yapılan ve 10.4 milyon TL'ye mal olan Şelale Park hala hizmete alınamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 2 Temmuz’da resmi açılışını yaptığı Şelale Park'ın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen hizmete alınmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılmayan şelale havuzları sus tutmadı, yürüyüş yollarında ot bitti.

"HİÇ KATKISI OLMAYAN BİR YATIRIM"

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Burası bir park değil, bölgeye hiçbir katkısı olmayan bir yatırım. Vatandaşın parasının harcandığı atıl haldeki bir yapı" cümlelerini kullandı.

Dikbayır, "Sakarya Belediye Başkanının 'vizyon proje' olarak tanımladığı 10.4 milyon TL'ye mal olan Şelale Park'ın açılışı 23 gün önce yapıldı. Ancak hizmete alınmadı. Şelale kısmına deneme için su verildiği, eğim nedeniyle suyun havuzlarda durmadığı ve önünden geçen Kenan Sofuoğlu Caddesi’ne aktığı öğrenildi. Bu sorunun aşılması için yeni tadilatların yapıldığı belirtildi" ifadelerini kullandı.

Ümit Dikbayır, parkın son durumu ile ilgili konuşurken, "Burası bir park değil, hiçbir artısı olmayan ve bölgeye hiçbir katkısı olmayan bir yatırım. Vatandaşın parasının harcandığı atıl haldeki bir yapı. Kesinlikle bölgeye bir değer katmayacaktır. Sakarya başta olmak üzere şehirlerimize böyle değer katmayacak yatırımlar yapılmamalı" dedi.

ANKA