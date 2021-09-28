AK Partili belediye Atatürk'e hakaretten hapis cezası alan isme tepki çeken davet

Atatürk’e eleştiri ve hakaret paylaşımları nedeniyle hapis cezası alan Mustafa Armağan’ın Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Günleri’ne davet edilmesi tepkiyle karşılandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 2-10 Ekim tarihleri arasında Şahinbey Kongre Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kitap Günleri'nin onur konuğu Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Fuar Özel Konuğu ise İlber Ortaylı olacak.

Sözcü gazetesinden Ahmet Kaya'nın haberine göre Fuarda aralarında Hayati İnanç, Nurullah Genç, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Bahadır Yenişehirliığlu, Kemal Sayar, Şeyda Betül Kaya, Vildan Atasoy, Yusuf Kaplan, Mete Yarar, Mustafa Armağan ve Nedim Şener'in de bulunduğu yazarlar kitaplarını imzalayacak.

“ŞAHİNBEY'İN KEMİKLERİNİ SIZLATIYOR”

Fuara katılacağı açıklananlardan olan ve Atatürk aleyhtarı paylaşımlarının yanı sıra, Fethullah Gülen'i öven kitaplarıyla tanınan Mustafa Armağan ise tepkiyle karşılandı.

Etkinliği düzenleyen AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin CHP Grup Başkanı Hasan Şencan, sosyal medya hesabından, “AK Partili Gaziantep Şahinbey Belediyesi kitap fuarı düzenliyor. Nerede Atatürk düşmanı var ise toplamış. Atatürk'e saygısı olmayan bu şahıslar, Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından biri olan Şahinbey'in kemiklerini sızlatıyor. Bu yanlıştan dönün” paylaşımı yaptı. Şencan paylaşımına, “Değerli yazarlarımızı tenzih ediyorum” notunu da ekledi.

FETÖ KİTAPLARINI DA İMZALATTIRACAK MISINIZ?

Bir başka tepki de Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan'dan geldi. Kalkan, Şahinbey Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun Mustafa Armağan ile ilgili paylaşımına, “Fethullah Gülen için yazdığı kitapları da imzalattıracak mısınız? Yoksa da O da kandırılan gruptan mı?” paylaşımı yaparak, Mustafa Armağan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ mensupları için ‘Haşhaşi' benzetmesi yaptığındaki savunma mesajını ekledi.

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