AK Parti’li Belediye Başkanı koronavirüste hayatını kaybetti

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Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.
Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. (
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