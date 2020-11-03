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  3. 03 Kasım 2020 22:34

AK Parti’li Belediye Başkanı koronavirüste hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal koronavirüsten hayatını kaybetti.

AK Parti’li Belediye Başkanı koronavirüste hayatını kaybetti
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Koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavisi devam eden AK Parti’li Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hayatını kaybetti.

Başkan Ünsal, 4 ay öncede trafik kazası geçirerek yaralanmıştı. (

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