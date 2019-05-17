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  3. 17 Mayıs 2019 22:10

AK Partili belediye başkanının mazbatası iptal edildi

Elazığ´ın Palu Belediye Başkanı AKP'li Efrayim Ünalan'ın, hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasının ardından mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.

AK Partili belediye başkanının mazbatası iptal edildi
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Elazığ'nın Palu ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık hapis cezasının geçen 19 Mart’ta 11’inci Yargıtay Ceza Dairesi’nce  onanmasının ardından 4 Nisan günü aldığı mazbatası, YSK tarafından iptal edildi.

 15 Mayıs’ta YSK tarafından alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

“Palu Belediye Başkanı seçilen Efrayim Ünalan’ın seçilmeye engel mahkumiyeti bulunduğundan, mazbatasının iptaline, karar örneğinin il ve ilçe seçim kuruluna gönderilmesine karar verilmiştir.”

Palu´nun yeni belediye başkanı ise önümüzdeki günlerde belediye meclis üyeleri arasında yapılacak seçimle belirlenecek.

DHA

ysk , iptal , mazbata
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