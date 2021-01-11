AK Partili belediye borcu için okul sattı!

Milli Gazete’den Furkan Erten’in haberine göre; İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın, 24 Aralık 2020 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazdığı yazıya atıf yapan Çekmeköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, “Başkanlık Makamına” yazısında şu ifadelere yer verildi: “İlgi yazı ile ‘Taşdelen Mahallesi 97 parsel no‘lu taşınmazın 13 milyon 243 bin TL bedel üzerinden 6183 sayılı yasanın geçici 8. maddesine göre Çekmeköy Belediyesi’nin vergi borcuna mahsuben satın alınmasının uygun olduğu’ bildirilmiştir. Söz konusu taşınmazın belediyemizin 12 milyon 330 bin 753 TL 63 kuruş borcuna karşılık 3.031,71 metrekarelik (303171/325600) hissesi Hazine adına tescil edilmiştir. Kalan kısım belediyemiz uhdesinde kalmıştır.”