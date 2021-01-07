AK Partili belediye işten çıkarma yasağına uymadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile pandemi döneminde işçi çıkarma yasağı 17 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak AK Partili Kahramankazan Belediyesi’nde 24 sözleşmeli personelden 7’sinin işine son verildiği öğrenildi.

Yeni yılın ilk Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren İYİ Parti Meclis Üyesi Selim Çırpanoğlu, bir süreden beri belediyede çalışan işçiler üzerinde mobbing uygulandığını öne sürerek, “Pandemi döneminde bu kişiler niye işten çıkarıldı. Bu başka bir parti yaptığı zaman mangalda kül bırakılmıyor. Pandemi döneminde işten çıkarmalar konusunda daha dikkatli davranılmalı” sözleri ile işten çıkarmalara tepki gösterdi.

EKONOMİK ZORLUKLARI GEREKÇE GÖSTERMİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından her fırsatta vatandaşların pandemi döneminde mağdur edilmeyeceğine ilişkin açıklamalar yapılırken, Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz’un işten çıkarmalara gerekçe olarak belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durumu gerekçe gösterdiği öğrenildi.

ESNAFA VAR İŞÇİYE YOK

İşten çıkarmalara ilişkin tartışmaların da yer aldığı Belediye Meclis toplantısını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Oğuz’un toplantının ardından söz konusu paylaşımı kaldırması dikkat çekti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kiracımıza ve esnafımıza müjde” başlığı altında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, “Belediye Meclisimizde Cumhur İttifakı meclis üyelerimizin önergesiyle, pandemi tedbirleri doğrultusunda kapalı olan Belediyemize ait iş yerlerinin kiracısı esnaflarımızdan pandemi süreci sonuna dek kira ve işgaliye bedeli alınmaması kararlaştırıldı” paylaşımını yaparken, işten çıkarmalara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı görüldü.