AK Partili belediyede adrese teslim ihale !

CHP Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi’nin araç kiralama ihalesinin 2 ay süre için tekrar ihaleye çıkarılmasını eleştirerek, Çorum Belediyesi’nin adrese teslim ihale yaptığını ileri sürdü.

Odatv'nin haberine göre, Tuncay Yılmaz, Çorum Belediyesi yönetimine bazı sorular sorarak, “Hangi tarihte biteceği belli olan araç kiralama ihalesine iki aylık bir süre için neden çıkılmıştır? Bu ihale neden 21 b pazarlık usulü ile yapılmaktadır? Geçmişte gündeme getirdiğimiz aynı firmaya iki aylık bir süre için neden adrese teslim ihale yapılmaktadır?” dedi.

Tuncay Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“21 b maddesine göre ihale şartları şudur: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun pazarlık usulünü düzenleyen 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre, ‘Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması, halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabilecektir.’ Bu usul ile ihale verilmesi kanuna uygun değildir ve şaibelere açıktır.”

Tuncay Yılmaz, Belediyenin bazı araç ihalelerinin iptal edilerek yeniden yapılmak üzere hazırlık yapıldığı, bu ihalelerde bazı şaibeli usulsüzlükler çıktığı için iptal edildiği iddialarının kamuoyunda yer aldığını savunarak, “Bu iddialar doğru mudur, İptal edilecek olan araç ihalesi hangisidir. Uzun süreli araç ihalesinin yaklaşık 15 milyon maliyetinin olduğu doğru mudur?” sorularını yöneltti.

