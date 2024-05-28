AK Partili belediyede işçi kıyımı: 300 işçi işten çıkarıldı

Yerel seçimlerde İzmir'de AK Parti'nin kazandığı 2 belediyeden biri olan AK Partili Menemen Belediyesi’nde yaklaşık 300 işçinin işten çıkarılmasıyla işçiler belediye binası içerisinde eyleme başladı.

İzmir’de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın kazandığı iki belediyeden biri olan ve AK Partili Aydın Pehlivan’ın Belediye Başkanı olduğu Menemen Belediyesi’nde bu sabah itibariyle yaklaşık 300 işçi işten çıkarıldı. Yaşanan durum tepkiye neden olurken, işten çıkarmaların artarak devam edebileceği iddia edildi. İşçiler ise belediye binası içerisinde eyleme başladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey açıklama yaptı. Yaklaşık 300 kişinin iş akdinin feshedildiğini ve işten çıkarmaların devam edebileceğini ifade eden Özbey, “İşten çıkarmaların artarak devam edeceği iddialarının doğru olmamasını temenni ediyoruz. Her meclis toplantısında ‘işçi dostu’ olduğunu iddia eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan bugün maskesini düşürdü ve işçi kıyımına başladı” dedi.

31 Mart yerel seçim sürecinde ‘”işçi kardeşlerim” diyerek Menemen sokaklarını arşınlayan Pehlivan’ın seçim sonrası işçilerin ekmeğine göz diktiğini söyleyen Özbey, “Seçimi kazanmak için belediyeyi ‘bankamatik’ memurlarıyla dolduran Pehlivan ‘tasarruf’u işçiden, emekçiden değil bankamatikçilerden yapmalıdır. İşten çıkarılan emekçiler bilsinler ki, Cumhuriyet Halk Partisi Menemen ilçe örgütü emekçilerin her zaman yanında olacak ve onlarla kol kola, omuz omuza mücadele edecektir. Sayın Aydın Pehlivan’a çağrımızdır, Menemen için gece gündüz çalışan, alın teri döken işçiler başımızın tacıdır. Bu kıyıma bir son verin” ifadelerini kullandı.