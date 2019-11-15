AK Partili belediyede maaşın adı unutuldu! 6 aydır ödeme yok!

Birgün gazetesinin haberine göre, haklarını istediklerinde belediye yönetiminin kendilerine “Hükümet batmış, para yok, isteyen işi bıraksın” yanıtını verdiğini söyleyen işçiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

İşçiler, şunları kaydetti: “82 işçi çalışıyor belediyede. Çok mağduruz, yuvası dağılan arkadaşlarımız var. 3 yıldır yaşıyoruz biz bunu, kimse sesimizi duymuyor. Her yere başvurduk, ‘Ödenecek’ diyorlar, ödemiyorlar. Hakkımızı aradığımızda da baskı altına alınıyoruz, istifaya zorlanıyoruz.”

