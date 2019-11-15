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  3. 15 Kasım 2019 09:48

AK Partili belediyede maaşın adı unutuldu! 6 aydır ödeme yok!

AK Partili Bitlis Adilcevaz Belediyesi’nde işçilerin 3 yıldır maaşların düzensiz ödendiği, 6 aydır ise tek kuruş ücret almadıkları ortaya çıktı.

AK Partili belediyede maaşın adı unutuldu! 6 aydır ödeme yok!
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Birgün gazetesinin haberine göre, haklarını istediklerinde belediye yönetiminin kendilerine “Hükümet batmış, para yok, isteyen işi bıraksın” yanıtını verdiğini söyleyen işçiler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

İşçiler, şunları kaydetti: “82 işçi çalışıyor belediyede. Çok mağduruz, yuvası dağılan arkadaşlarımız var. 3 yıldır yaşıyoruz biz bunu, kimse sesimizi duymuyor. Her yere başvurduk, ‘Ödenecek’ diyorlar, ödemiyorlar. Hakkımızı aradığımızda da baskı altına alınıyoruz, istifaya zorlanıyoruz.”
 

Birgün

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