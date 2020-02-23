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  3. 23 Şubat 2020 12:35

AK Partili belediyeden Berna Laçin'e sansür !

Elazığ ve Malatya depremleri sonrası attığı tweet'lerle trollerin saldırısına uğrayan sanatçı Berna Laçin’in yer aldığı oyun, Samsun’da sahnelenecekti, ancak belediye tahsis edilen salonda oyunun sahnelenmesini engelledi.

AK Partili belediyeden Berna Laçin'e sansür !
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Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerini eleştiren ve Berna Laçin'in yer aldığı ‘Hayal Satıcı’ oyunu, 9 Mart Pazartesi günü Atakum’da bulunan Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde perde açacaktı.

Ancak, oyun için tahsis edilen salon Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Oyunun, Atakum ilçesinde bulunan Doğa Koleji’nde yapılacağı öğrenildi.

TROLLER SALDIRMIŞTI

Berna Laçin, son olarak Elazığ depreminden sonra attığı tweet’ler ile sosyal medya trollerinin saldırısına uğramıştı.

BU SANSÜR İLK DEĞİL

Türkiye’de daha önce Levent Üzümcü, Barış Atay, Fırat Tanış, Cansu Fırıncı, Genco Erkal gibi sanatçıların sahneye çıktığı oyunların gösterimi çeşitli illerde engellenmişti.

Sözcü

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