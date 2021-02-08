AK Partili belediyeden 'kedi kulübesini kaldırın' tebligatı

AK Parti'li Mamak Belediyesi, bir site bahçesinde yaşayan kediler için bulunan kedi kulübesinin kaldırılması ve bahçeye mama bırakılmaması için site yönetimine tebligat yolladı.

Tebligatta, çeşitli mamaların bırakılması halinde idari işlem yapılacağı belirtildi.

Gönderilen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

"Siteniz içerisinde bulunan kediler için yapılmış kulübenin kaldırılması, site bahçesine gelişi güzel yemek atıkları ve çeşitli mamaların bırakılmaması, aksi takdirde Zabıta ve Kürşat Kabahatler Talimatnamesinin ilgili maddelerince hakkınızda idari işlem yapılacaktır."