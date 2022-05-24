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AK Partili belediyeden Niyazi Koyuncu'nun konserine engel

AK Partili belediyeden Niyazi Koyuncu'nun konserine engel

Müzisyen Niyazi Koyuncu, 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinliğin AK Partili Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini açıkladı. Koyuncu,

Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının AK Partili Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu. Koyuncu, "Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz" dedi.

Aynur Doğan’ın Kocaeli’nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta vereceği konser, AK Parti’nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edilirken, benzer içerikli bir karar da AK Partili Pendik Belediyesi'nden geldi.

KURUMUN 'DEĞER YARGILARINI' PAYLAŞMIYORMUŞ

AK Partili Pendik Belediyesi, ağabeyi Kazım Koyuncu gibi müzisyen olan Niyazi Koyuncu'nun konserini iptal etti. Koyuncu, konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs 2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz.”

Etiketler Niyazi Koyuncu ak partili belediye konser engel
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