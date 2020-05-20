AK Partili belediyeden skandal 19 Mayıs paylaşımı

AKP'li Giresun Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın sosyal medyada kutlandığı mesajda skandala imza attı.

Giresun Belediyesi'nin ilk paylaştığı mesajda "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" yazıldığı görüldü.

Belediyenin Facebook adresinde yapılan paylaşım daha sonra silindi ve yeni bir kutlama mesajı yayınlandı.

TRT Haber yayınında da ekranda "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" ifadeleri kullanılmıştı.

CHP Giresun Milletvekili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Necati Tığlı da mesaj tepki gösterdi.

Tığlı'nın paylaşımı şöyle oldu:

"TRT'den sonra bir diğer skandal Giresun Belediyesi'nden geldi. Giresun Belediyesi de "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" diye kutlama yapıyor. Kimin hangi gemide olduğu da belli oluyor. Biz Bandırma Vapurundayız. Sarayın saltanat kayığında olanlardan bu ülkeye hayır gelmez"



