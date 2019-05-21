AK Partili belediyeden skandal açıklama !

İş başvurusuna olumsuz yanıt verildiği için AK Partili Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe veren eski hükümlü Eyüp Dal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Antep’te uzun süreden beri işsiz olan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyüp Dal, 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe vermişti. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde tutulan Dal yaşamını yitirdi.

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuya dair açıklamasında "Asıl sorunu iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesiydi" dedi ve Dal'ın babasının malvarlığını açıkladı. AK Partili belediye bir gencin işsizlik nedeniyle yaşadığı dramı para ile açıklamaya çalışması tepki çekti.

TAHMAZOĞLU: ASIL SORUNU İŞ BULMA KAYGISI DEĞİL SABIKA KAYITLARININ SİLİNMESİYDİ

Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu konuya dair yaptığı açıklamada "Söz konusu eylemde bulunan vatandaşımızın 11 yıl cezaevinde kaldığı, 26 ay zorunlu kamu hizmetinde çalıştığı ve sabıka kaydı bulunduğuna rastlanmış olup asıl sorunun ise iş bulma kaygısından ziyade sabıka kayıtlarının silinmesi olduğu tespit edilmiştir" iddiasında bulunuldu.

Tahmazoğlu'nun açıklamasında şu sözleri sarf etti: "Her gün belediyemize iş başvuruları yapılmakta olup vatandaşlarımız bu konuda yetkili olan İŞKUR’a yönlendirmektedir. Aynı gün saat 12.30 sularında aynı vatandaş Belediye bahçesinde üzerine yanıcı madde dökmek suretiyle kendisini yakmış ve duruma özel güvenlikler anında müdahale ederek, birkaç saniye içersinde vatandaşımızı söndürmüştür. Olay yerine hemen ambulans çağırmak suretiyle vatandaşımızın hastaneye sevki sağlanmış, ancak maalesef birkaç gün sonra vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Sosyal yardım ekiplerimiz vatandaşımızın ailesini hem taziye ziyareti hem de sosyal inceleme amaçlı ziyaret etmiş olup, yapılan inceleme neticesinde merhum Eyub Dal’ın evli olup çocuğunun olmadığı, anne babasının sağ olduğu, anne babasının üzerine kayıtlı üç katlı evi olduğu, evlerinin üst katında kendilerinin, orta katında kiracılarının ikamet ettiği, giriş kattaki 2 dükkanda da kiracılarının olduğu, babasının 2000 lira emekli maaşı olup ayrıca üzerine kayıtlı 4 dönüm zeytin tarlalarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Belediyemiz hakkında ulusal ve yerel basında çıkan ve vatandaşımızın hayatını kaybetmesine konu eylemin belediyemiz tarafından verilen vaatlerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle meydana geldiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz."