AK Partili belediyeden skandal paylaşım !

Türkiye koronovirüs salgını ile boğuşurken ve bugün 119 yurttaş salgın nedeniyle yaşamını yitirirken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı.

AK Parti'li belediyenin "Gaziantep'te erkeklerin durum tablosu" adlı sözde esprili tablosunda, Türkiye'deki koronavirüs nedenli ölüm ve vaka sayılarını yansıtan ve Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan tabloya gönderme yapıldı.

Evden çıkma çağrıları sonrasında birçok erkeğin ev işleriyle meşgul olmasına gönderme yapılan ve cinsiyet ayrımcılığı da barındıran tablonun kritik günlerde belediyenin resmi hesabından paylaşılması şaşkınlığa neden oldu.

Türkiye'de koronavirüs salgını sürecinde birçok belediye salgının etkilerini azaltmaya yönelik alternatif çalıştırmalar geliştirirken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bu komik olmayan paylaşıma tepki yağdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'deki ölüm ve vaka sayılarının yer aldığı koronavirüs tablosuna benzetilen içerikte, erkeklerin gün içinde evde yaptığı işler raporlanmaya çalışıldı. Tabloya yerleştirilen "La yorum bu gedişnen evin yolunu yitiricig valla arvat ne diyse onu yapıyg. Sizing evde durumlar naava?" mesajına ise anlam verilemedi.