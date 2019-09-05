AK Partili belediyeden TÜRGEV'e yıllık 600 bin TL

AK Partili Başakşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından kurulan İbn Haldun Üniversitesi’ne her ay 50 bin TL olmak üzere yıllık 600 bin TL ödeyecek.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre ödemeler Başakşehir Belediye Meclisi tarafından AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na verilen Belediye ile İbn Haldun Üniversitesi arasında “İşbirliği ve Eğitim Protokolü imzalama” yetkisi kapsamında yapılacak. Yetki, İyi Parti ve CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşı AK Partililerin oy çokluğuyla 10 Mayıs tarihinde Başkan Kartoğlu'na verildi.

Protokole göre, üniversite ilçe genelinde yaşayan insanlara ihtiyaç halinde psikososyal destek, psikoterapi, çift terapisi, aile terapisi, grup terapisi hizmetleri verecek, psikososyal destek programı eğitici eğitimleri konusunda işbirliği yapılacak. AK Partili Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun da mütevelli heyeti üyesi olduğu İbn Haldun Üniversitesi’ne ödemeler, yıllık 600 bin TL’yi aşmamak üzere aylık 50 bin TL olarak üniversitenin banka hesabına yatırılacak.

ÜNİVERSİTEYE BİNA DA TAHSİS ETTİLER

Belediye, Başakşehir Mahallesi’nde bulunan bir binayı da üniversitenin protokol kapsamındaki faaliyetlerini yürütebilmesi için ücretsiz olarak üniversiteye tahsis etti. Binanın protokol kapsamında kullandırılması ve hazırlanması için gerekli tadilat ve düzenleme de belediye tarafından yaptırılacak.

TARAFLAR FESHEDENE KADAR SÜRECEK

Binanın kullanımından ve protokolde yer alan faaliyetlerden elde edilen gelir üniversiteye kalacak. İşbirliği protokolü bir yıl süreyle geçerli olacak. Protokol, taraflardan birinin feshetmemesi halinde her yıl birer yıllık olmak üzere uzatılarak devam ettirilecek.

ÜCRETİ ÜNİVERSİTE BELİRLEYECEK

Protokole göre hizmetin hangi gün ve saatlerde kimlere, ne şekilde verileceği ve ücret tarifesi de üniversite tarafından belirlenecek. Üniversite belirlediği ücret tarifesini de protokol süresi içerisinde istediği zaman güncelleyebilecek.



