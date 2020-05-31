AK Partili belediyenin arazi karşılığı konut yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun, belediyenin borcuna karşılık camiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devrettiği iddiasına ilişkin tartışmalar, Göksu’nun savunmasıyla farklı bir boyut kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Göksu, camiyi değil arsasını bakanlığa devrettiklerini belirterek, “Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bir arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir” dedi.

ARAZİ KARŞILIĞI KOMUTANLARA KONUT YAPIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Kadıköy’deki Fenerbahçe Orduevi’nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar için özel konut inşa edildiği iddiasını soru önergesi yoluyla TBMM gündemine taşıyınca, önergenin muhatabı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Bakan Hulusi Akar’dan önce Esenler Belediye Başkanı Göksu’dan cevap gelmesi şaşkınlığa neden olmuştu.

Göksu, Fenerbahçe Orduevi’ndeki inşaat faaliyetlerinin Bakan Akar’la ilgili olmadığını savunarak, “Fenerbahçe'de yapılan korumalı lojmanlar, konutlar Milli Savunma Bakanlığı’na yapılan, askeri üstteki komutanlarımız için yapılan korumalı konutlar ve normal lojmanlar. Korumalı konut olarak 13 daire yapılıyor. Villa, milla değil. İki tane apartman dairesi. Bir de 40 adet lojman yapıyoruz. Biz niye yapıyoruz? Çünkü bizim askeri alanla, Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili protokolümüz var. Aldığımız arazi karşılığında oraya konut yapıyoruz ama bu normal, sıradan konutlar” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN AKAR ÖNERGEYE CEVAP VERDİ

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Esenler Belediyesi’yle protokol yaptıklarını doğrulayarak, “Fenerbahçe Orduevi yerleşkesinde ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1969 yılı yapımı 14 daireli lojman bloğu Mart 2019 ayı içerisinde yıkılmış, yerine Esenler Belediye Başkanlığı ile imzalanan 29 Nisan 2015 tarihli protokol kapsamında 10 daireli konut yapımı planlanmıştır. İşin yapımına 16 Eylül 2019 başlanmıştır” bilgisini verdi.