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AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret

AK Partili Biga Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan isim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözlerini hedef alarak “Lan ne yarını” dedi.

Çanakkale'de AK Partili Biga Belediyesi tarafından 24 Aralık'ta organize edilen bir programa konuşmacı olarak katılan konuşmacının Cumhuriyetin ilanı ile Avrupa Birliği’nin (AB) kuruluşunu karşılaştırdığı sözleri gündem oldu.

canakkalegundem.net 'de yayınlan habere göre konuşmasının bir bölümünde Avrupa Birliği ile ilgili görüşlerini dile getiren isim, “Beyler, yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözünü alaya alarak resmen dalga geçti.

“BİZE DE ÖYLE YAPTILAR”

İşte etkinlikteki tepki çeken o sözler:

“Peki, bu Avrupa Birliği nasıl kuruldu? Yani, şöyle mi kuruldu? Bize anlatıyorlar ya; Bir akşam, şansölyenin kafası bozuldu. Oturmuş beyaz leblebi yiyordu. Dedi ki 'Arkadaşlar yarın Avrupa Birliği’ni ilan ediyoruz.' Acaba öyle miydi? Bize öyle yaptılar ya. Toplandılar bir akşam 'Beyler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz.' Biz de dedik ki devrime bak. Ulan, ne yarını! Biz ta Çanakkale’den beri o Cumhuriyeti ilan etmek için can veriyoruz can. 5 sene, 6 sene… 8 senedir mücadele ediyoruz. Neyse. O dönem mecburi bir sıkıntı vardı. Tamam dedik. Eyvallah.”

 

Etiketler biga belediyesi ak parti ak partili belediye konuşmacı Mustafa Kemal Atatürk alay
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