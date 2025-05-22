AK Partili belediyenin ''kadınlara özel'' yeni hizmeti olay oldu

Çorum Belediyesi'nin ''kadınlara özel bank'' uygulaması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

AK Partili Çorum Belediyesi, kent meydanındaki bazı bankların yanına ''Hanımefendilere ayrılmıştır'' levhası yerleştirdi.

Uygulamayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, X hesabından bir videoyla duyurdu. Aşgın, “Yazıyı mı büyütsek, bankları pembeye mi boyasak? Tarihi Çorum Meydanı’nda kadınlarımız için ayırdığımız banklar, sadece hanımefendilerin. Çorum’un centilmen beyefendilerinin bilgisine. Diğer tüm bankları herkes kullanabilir.” ifadelerini kullandı.

Videoda uygulamayı vatandaşlara anlatan Aşgın, “…‘Kadınlar yer bulamıyoruz oturmaya, erkekler oturuyor’ dedi. Sadece şurayı bayanlara ayırdık. Kalanı hepsi erkeklerin…” diye konuştu.

Aşgın’ın ayrıca bir kadınla beraber oturan bir erkeğe “Eşiniz değil mi?” diye sorduğu duyuluyor.

Belediyenin uygulaması sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcı, ''Millet Mars'a nasıl gideriz, yapay zeka, teknoloji vs. O sırada biz...'' diyerek eleştiride bulundu.