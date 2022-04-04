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AK Partili belediyenin ''Ramazan yasakları'' gündem oldu

AK Partili belediyenin ''Ramazan yasakları'' gündem oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayını gerekçe göstererek yemekhane ve çay ocaklarını kapattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı nedeniyle yemekhane ve çay ocaklarını kapattı. 

Birgün gazetesinden Mustafa Kömüş'ün haberine göre belediyede çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi şunları söyledi: "Şirketleriyle beraber toplam 13 bin çalışanı olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde ramazan ayında tüm yemekhaneler ve çay ocakları kapanıyor. Eskiden yemekhaneler açık olurdu. Birkaç tane nöbetçi çay ocağı açık olurdu. Son birkaç senedir hepsi kapalı. Oruç tutmayan ya da tutamayan personel 1 ay boyunca zulüm yaşıyor, kimse korkudan sesini çıkaramıyor. Tuvaletlerde gizli gizli su içiyoruz. Öğlen arasında dünya kadar yol yürüyüp açık lokanta arıyoruz."

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde idari işler yetkilisi de bu durumu doğruladı. Yetkili şunları aktardı: "Belediye binasındaki zafer yemekhane, fen işleri yemekhane, BUSKİ yemekhane ramazan ayı boyunca kapalı olacak. İlçe iftar programları olacak büyükşehir belediyesinin. Sadece bu işlerin hazırlığı için BUSKİ yemekhane açık olacak. O da tamamen hazırlık için. Normal vatandaş yemek hizmeti alamayacak. Oruç tutmayan çalışanlar belediyede yemek yemeyecekler."

 

Birgün

Etiketler bursa bursa büyükşehir belediyesi bbb ramazan yasak karar
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