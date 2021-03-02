AK Partili belediyeyi 118 milyon TL'lik borç da durduramadı

AK Partili Eyyübiye Belediyesi, 118 milyon TL'lik borcuna rağmen Süleyman Şah Gençlik Merkezi 4 milyon TL’lik sözleşmeye imza attı.

Yerel yönetimlerin, yurttaşın ekonomik bunalımının derinleştiği pandemi döneminde yaptığı yüksek harcamalara bir yenisi daha eklendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre çok sayıda belediye pandemi nedeniyle acil olmayan ihalelerini ileri bir tarihe ertelerken AK Partili Urfa Eyyübiye Belediyesi, Süleyman Şah ismini verdiği dev gençlik merkezi için milyonlarca lirayı gözden çıkardı. 20 Ocak’ta gerçekleştirilen ihaleye dört şirket teklif verdi.

Teklifler üzerinde değerlendirme yapan belediye yönetimi, bir teklifi geçersiz sayarak sayıyı üçe düşürdü. İhaleye verilen teklifler üzerinde yapılan son değerlendirmenin ardından 10 Şubat tarihinde imzalar atıldı.

Eyyübiye Belediyesi, Süleyman Şah Gençlik Merkezi’nin yapımı için 4 milyon 66 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

Eyyübiye Belediye Başkan Mehmet Kuş da Süleyman Şah Gençlik Merkezi’nin ihalesinin tamamlandığını sosyal medya hesabından müjdeledi. Merkezin yapımına 20 Şubat’ta başlandığı, eylül ayında ise yapım işlerinin tamamlanacağı bildirildi.

31 Mart 2019’daki seçimlerin ardından görevi devralan Belediye Başkanı Kuş, 1 Nisan 2019’da belediyenin toplam borcunun 116 milyon TL olduğunu kaydetti. Eylül 2020’de yapılan açıklamada ise geçmiş yönetimden devralınan borç miktarı 123 milyon TL olarak duyurulurken mevcut borç 118 milyon TL olarak kayıtlara geçirildi. Başkan Kuş salgını nedeniyle gelirlerin düştüğünü, giderlerin ise arttığını ifade etti.

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