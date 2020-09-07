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  3. 07 Eylül 2020 00:21

AK Partili bir isim daha koronavirüse yakalandı

İskenderun Belediye Başkanı AK Partili Fatih Tosyalı, bir ay içerisinde 5 koronavirüs testi yaptırdığını, sonuncusunun ise pozitif çıktığını duyurdu. Tosyalı, genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

AK Partili bir isim daha koronavirüse yakalandı
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Hatay İskenderun İlçe Belediye Başkanı Tosyalı, koronavirüse yakalandı. Tosyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerle son 1 ay içerisinde 5 koronavirüs testi yaptırdığını, sonuncusunun ise pozitif çıktığını duyurdu. 

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tosyalı, şöyle dedi:

"Takibimdeki rutin işleri evimden yürütüyorum. Başta Sağlık ilçe Müdürümüz Dr. Volkan Yeter ve Devlet Hastahanesi Başhekimi Dr. Veysel Yıldırım olmak üzere, Covid- 19 servisi çalışanı değerli doktor, hemşire ve tüm sağlık personeline yüksek ilgilerinden dolayı can-ı gönülden teşekkür ederim. Bu hastalık nedeni ile şifa bekleyen herkese dua ediyor, dualarınızı bekliyorum." 
 
 

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